В Австрии планируют восстановить коалицию в правительстве

Новости мира:В Австрии могут воссоздать коалицию.

Руководство Австрийской партии свободы (АПС) предложил восстановить правительственную коалицию с Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство APA.

"Или мы создаем коалицию с АНП и продолжаем сотрудничество, или мы оппозиционная партия ... Моя цель - продолжить популярную коалицию между АПС и АНП на федеральном уровне. Я убежден, что это лучший вариант для Австрии", - заявил глава АПС Норберт Хофер.

Напоминаем, правительство Австрии приняло решение назначить выборы в Национальный совет страны на 29 сентября, сообщает в среду агентство АПА со ссылкой на представителя федерального канцлера.