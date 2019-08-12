Британцы опустошают магазины в случае Brexit

Новости мира:Британцы запасаются продуктами в случае проблем с поставками из-за Brexit.

Около 800 тысяч британцев потратили 4,3 млрд евро, запасаясь едой, напитками и лекарствами на случай, если выход Соединенного Королевства из состава ЕС 31 октября повлечет проблемы с поставками.

Таковы данные британской финансовой компании Premium Credit, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Британцы будут в большом проигрыше" в случае жесткого Brexit, заявил в субботу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, уходящий с должности. "Мы (ЕС) хорошо подготовлены" к Brexit без соглашения, добавил он.

Количество пустых магазинов в Великобритании достигло наивысшего показателя за четыре года в июле, показали данные центра Springboard, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что выход Великобритании из ЕС без соглашения нарушит поставки продовольствия на несколько недель или месяцев из-за задержек в портах.

Как известно, новый премьер Великобритании Борис Джонсон планирует вывести страну из ЕС 31 октября с соглашением или без него. Великобритания говорит, что ответственность за "жесткий" Brexit понесет ЕС.