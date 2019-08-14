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Все классы в Германии недовольны состоянием демократии

Все классы в Германии недовольны состоянием демократии
14:07 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Опрошенные жители Германии демонстрируют неудовлетворенность состоянием демократии в их стране.

Более половины граждан Германии недовольны тем, как работает демократия в их стране.

Таковы данные исследования Friedrich Ebert Foundation, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Исследование показало, что только 46,6% немцев довольны состоянием демократии в своей стране. При этом на востоке Германии этот показатель еще меньше - 35,6%.

53,4% респондентов заявили, что они недовольны тем, как работает демократия в Германии.

Авторы исследования отмечают, что чем ниже респонденты оценивают свой класс, тем ниже их удовлетворенность в демократии. Так, среди тех, кто относит себя к рабочему классу, недовольство демократией превышает 70%, среди среднего и высшего класса 57,5% высказались в пользу демократии.

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Если говорить о сторонниках определенных политических сил, то среди избирателей правящего блока ХДС-ХСС 65,4% опрошенных удовлетворены состоянием демократии в стране. Меньше довольных этой формой политического устройства среди избирателей правопопулистской "Альтернативы для Германии" - лишь 7,2%.

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Германия, Демократия, Немцы, Граждане Германии.
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