Скачать
Четверг, 15.08.2019
Тейлор рассказал, когда Зеленский встретится с Трампом
Где и когда Зеленский встретится с Трампом
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Сербский гранд намерен подписать Шапаренко
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру
Ученые обнаружили чрезвычайно большую черною дыру

В аэропорту Варшавы два самолета совершили аварийную посадку

В аэропорту Варшавы два самолета совершили аварийную посадку
15:02 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Оба самолета вынуждены были экстренно садиться из-за технических проблем.

Транспортный и пассажирский самолеты в четверг аварийно приземлились в аэропорту Варшавы. Об этом сообщает RMF24.

Первая аварийная посадка произошла около 6 утра. В аэропорту аварийно приземлился транспортный самолет MD 11.

"Уже во время руления в одном из двигателей возник пожар. В дело немедленно вмешались пожарные. Огонь очень быстро потушили. В ходе происшествия никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В связи с происшествием рейсы были приостановлены на 30 минут.

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку на поле в Подмосковье

После 8 утра совершил аварийную посадку самолет Embraer авиакомпании LOT, в кабине которого появилось задымление. На борту машины было 94 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет после взлета из Варшавы очень быстро вернулся. Он преодолел до десяти километров и благополучно приземлился.

Задержки, вызванные аварийными посадками, могут наблюдаться в аэропорту Варшавы на протяжении всего дня.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Варшава, Польша, Самолет, Аварийная посадка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мода 2019: 5 трендов, с которыми лучше попрощаться этой осенью
02 Разумков анонсировал завтрашнее утверждение комитетов Рады
03 Гороскоп на завтра, 15 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Короткие поздравления с Днем рождения на 15 августа
05 Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Жара до 32°, местами грозы: прогноз погоды на 15-16 августа
Меркель отреагировала на &quot;предложение&quot; США разместить войска в Польше
Меркель отреагировала на "предложение" США разместить войска в Польше
РФ перебросила к границе с США два стратегических бомбардировщика
РФ перебросила к границе с США два бомбардировщика
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Голливудский актер Дэнни Трехо впервые приедет в Киев
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь