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Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне

Мужчине ударили ножом в лицо у здания МВД в Лондоне
16:21 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Экстренные службы Лондона зафиксировали факт нападения на человека у здания МВД.

В Лондоне у здания МВД на человека напали с ножом, после чего жертва зашла в помещение министерства попросить о помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

Экстренные службы прибыли на Маршам-стрит в Вестминстере в четверг днем. Источники сообщили изданию, что мужчине стали "наносить удар или порезали" лицо на улице возле здания МВД.

Жертва зашла в приемную Министерства внутренних дел в поисках помощи после того, как ее подрезали на улице, добавили они.

После инцидента здание закрыли, а государственным служащим приказали оставаться внутри или быть бдительными, если им нужно выйти.

Столичная полиция заявила, что в 13:06 получила сообщение о человеке с ножом на Маршам-стрит.

Полиция задержала его в связи с нападением, он находится под стражей.

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МВД, Лондон, МВД Великобритании, Поножовщина.
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