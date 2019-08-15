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Отравление в Солсбери: Скотленд-Ярд скрывал четвертую жертву

Отравление в Солсбери: Скотленд-Ярд скрывал четвертую жертву
16:53 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Один из офицеров полиции Уилтшира получил незначительную дозу нервнопаралитического вещества в марте прошлого года.

Более чем через год после громкого отравления в британском Солсбери Скотленд-Ярд сообщил о четвертой жертве инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Evening Standard.

В полиции заявили, что офицер полиции Уилтшира подвергся воздействию небольшого количества смертоносного нервнопаралитического вещества. После получения "надлежащей медицинской помощи" сотрудник, который не был назван, вскоре вернулся к работе.

Офицер принимал участие в операции британских сил, которая проводилась в ответ на отравление бывшего двойного шпиона РФ Сергее Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года. Сразу после участия в операции в полицейского взяли образцы шагов, одна только теперь удалось подтвердить, что во взятом образце был обнаружен "Новичок".

Создатель "Новичка" объяснил, благодаря чему Скрипалям удалось выжить

"Судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках продолжающегося расследования, которое было беспрецедентным по своей сложности и масштабу, и в который вовлечены тысячи экспонатов. Сотрудники продолжают тесно сотрудничать с учеными и экспертами, чтобы тщательно и методично проанализировать и изучить имеющиеся у нас доказательства", - заявил Скотленд-Ярд.

"Офицер был проинформирован и продолжает получать поддержку от Вилтширской полиции вместе с другими офицерами и сотрудниками, которые пострадали от событий в Солсбери и Эймсбери в прошлом году".

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Великобритания, Новичок, Отравление в Солсбери, Отравление Скрипалей.
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