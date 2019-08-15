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ЕЦП готовит "серьезные стимулы" для еврозоны

ЕЦП готовит "серьезные стимулы" для еврозоны
18:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:ЕЦБ готовит большой список стимулов для поддержки экономики европейской экономической зоны.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен.

Ослабление глобального экономического роста требует от ЕЦБ запуска новых стимулирующих мер, которые должны включать выкуп облигаций в "существенном и достаточном" объеме, а также снижение базовой процентной ставки, заявил Рен в интервью The Wall Street Journal.

"Нам очень важно выйти с крупным и влиятельным пакетом мер в сентябре", - отметил он.

"Когда вы имеете дело с финансовыми рынками, всегда лучше превзойти ожидания, чем не оправдать их, и лучше иметь очень сильный пакет мер, чем схалтурить", - сказал Рен.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в прошлом месяце заявил, что Центробанк видит необходимость в обширных мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.

Эксперты ожидают, что ЕЦБ в сентябре снизит процентную ставку по депозитам, находящуюся в настоящее время на уровне минус 0,4% годовых, на 0,1 процентного пункта, а также объявит о запуске новой программы количественного смягчения, предусматривающей выкуп активов на сумму 50 млрд евро в месяц.

Предыдущая программа QE была завершена европейским Центробанком в конце 2018 года.

По словам Рена, ЕЦБ также может улучшить условия долгосрочного кредитования банков, либо понизив ставку по кредитам, либо увеличив срок предоставления кредитов.

Пакет, включающий несколько мер, "оказывает более серьезное влияние, чем последовательное выполнение различных мер в течение некоторого времени", учитывая эффект синергии между разными инструментами политики, отметил Рен.

Он добавил, что ЕЦБ может скорректировать правило, запрещающее ему в настоящий момент приобретать более 33% облигаций, выпущенных одной страной еврозоны, чтобы создать себе пространство для маневра.

Кроме того, Рен не исключает, что в какой-то момент ЕЦБ начнет покупать акции в рамках QE. Это решение, однако, будет зависеть от оценки аналитиков Центробанка, отметил он.

Среди ключевых рисков для экономики еврозоны - нестабильная политическая ситуация в Италии, замедление экономического подъема в Китае, неопределенность в отношении глобальной экономики, связанная с последствиями торгового спора США и Китая, а также возможность "жесткого" Brexit, заявил Рен.

"По моему мнению, очевидно, что экономические перспективы Европы ухудшились в последние пару месяцев. Ухудшение экономического фона оправдывает принятие новых мер, и мы намерены сделать это в сентябре", - сказал Рен.

Он отметил, что ЕЦБ может также сделать ряд шагов, чтобы ослабить негативные последствия дальнейшего снижения ставок для банков еврозоны, в том числе, улучшить условия программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO).

Курс евро к доллару США резко перешел к снижению на заявлениях Рена. Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1098 по сравнению с $1,1141 незадолго до выхода его интервью в WSJ.

Олли Рен считался одним из кандидатов на пост главы ЕЦБ, срок службы нынешнего главы Марио Драги истекает в октябре, однако Европейский совет номинировал на этот пост Кристин Лагард.

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ЕС, Еврозона, Олли Рен, ЭЦП, Центробанк Финляндии.
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