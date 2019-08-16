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Британия ввела запрет на экспорт в РФ комплектующих к подводным аппаратам

Британия ввела запрет на экспорт в РФ комплектующих к подводным аппаратам
06:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Великобритания запретила поставлять подводные аппараты в Россию.

Великобритания ввела запрет на поставки в Российскую Федерацию подводных аппаратов и сопутствующего оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента по вопросам международной торговли.

Запрет распространяется на экспорт подводных аппаратов и комплектующих к ним, программного обеспечения и технологий.

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Новые ограничения были введены из-за того, что Россия развивает определенные функциональные возможности, в том числе способность отслеживать, получать доступ и нарушать работу подводных коммуникаций. Эти действия, по оценке официального Лондона, представляют угрозу для национальной безопасности Великобритании, а новый контроль должен минимизировать риски.

В документе уточняется, что запрет вступил в силу 14 августа текущего года.

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Великобритания, Россия, Подводные аппараты.
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