Гибралтар освободил задержанный иранский танкер Grace 1

Новости мира:Гибралтар отпустил иранский танкер несмотря на возражение США.

Власти Гибралтара в четверг отклонили возражения со стороны США и освободили иранский супертанкер Grace 1 из-под стражи, получив от Тегерана заверения в том, что судно не будет транспортировать нефть в Сирию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо заявил, что "больше нет разумных оснований полагать, что задержание судна необходимо".

Ранее Министерство юстиции США подало в Верховный суд Гибралтара иск о конфискации иранского танкера Grace 1.

"Минюст США подал иск о конфискации иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре за несколько часов перед тем, как правительство хотел отпустить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что снятие ареста с судна должно было состояться в четверг утром, однако из-за иска американского ведомства судебное заседание Верховного суда Гибралтара отложили до 16 часов.

В суде было заявлено "о взаимной юридической помощи".