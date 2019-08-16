Эстония может покупать электроенергию с Белорусской АЭС

Новости мира:В правительстве Эстонии говорят, что в случае поступления Белорусской электроэнергии на рынок Балтии, Эстония может потреблять и ее.

Эстония не покупает непосредственно белорусскую электроэнергию, но если такая электроэнергия, в том числе со строящейся в Беларуси АЭС, начнет поступать на рынок стран Балтии через другие страны, то ее потребления возможно и в Эстонии.

Об этом заявил вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Тимо Татар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Если торговля с третьими странами идет через Латвию или Литву, то на рынок стран Балтии попадает электроэнергия из третьих стран. С учетом структуры рынка, невозможно сказать, с какой конкретно электростанции. Поскольку Белорусская АЭС находится в тесно связанной со странами Балтии системе, то вероятно, что на этот рынок попадет и произведенная на ней электроэнергия", - сказал он.

По его словам, Литва, которая выступает резко против Белорусской АЭС, официально не просила Эстонию бойкотировать эту электроэнергию, но обмен информацией на уровне чиновников на эту тему был.

Татар отметил, что такие решения находятся в компетенции Европейской комиссии, и если комиссия выступит с инициативой строящейся АЭС, то Эстония была бы готова ее поддержать.

Правительство Латвии заявило 14 августа, что как только Литва введет блокаду на импорт электроэнергии из Беларуси, Латвия будет закупать электроэнергию из этой страны через собственные границы. Вильнюс рассчитывал, что бойкот сможет остановить проект сооружения АЭС, а другие страны региона и учреждения Европейского Союза не поддержали эту инициативу.

Белорусская АЭС проектной мощностью 2400 МВт строится возле города Островец в 50 км от Вильнюса с участием российской компании "Атомстройэкспорт". Первый энергоблок по плану должен быть введен в эксплуатацию в 2020 году, второй - в 2021 году.