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Польша и Германия обсудили агрессию РФ

Польша и Германия обсудили агрессию РФ
16:30 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Агрессия России была основной темой переговоров министров обороны обеих стран в Берлине.

Агрессивные действия России были основной темой переговоров в Берлине министров национальной обороны Польши и Германии, Мариуша Блащака и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Об этом сообщает Польское радио.

Как подчеркнул после встречи Блащак, главной темой переговоров стало сотрудничество в НАТО относительно текущих угроз.

”Мы говорили о вызовах, перед которыми оказалось НАТО. Эти вызовы, конечно, связаны с агрессивной политикой России. Это было основной темой нашего разговора. Я очень рад, что был первым официальным гостем госпожи министра Карренбауэр. Мы соседи и близко сотрудничаем один с другом”, - сказал он.

Также Блащак заявил, что темой нынешних переговоров в Берлине не было вопрос возможной передислокации войск США из Германии в Польшу.

Польша готова к военной миссии США в Персидском заливе

Как недавно предупредил американский посол в Германии Ричард Гренелл, если Германия в дальнейшем не будет выполнять своих обязательств по расходованию 2% ВВП на оборону, американцы могут перевести часть своих войск из Германии в Польшу.

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Германия, Польша, РФ, Агрессия, Мариуш Блашкац.
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