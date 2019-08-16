Президент Европарламента призвал Италию принять судно с мигрантами

Новости мира:Президент Европарламента призывает власти Италии принять судно с мигрантами.

Президент Европарламента Давид Сассоли (Италия) призывает итальянские власти разрешить судну с мигрантами зайти в порт Лампедуза.

Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы законодательного органа ЕС.

«Сегодня мой офис контактировал с капитаном миссии Open Arms (спасательное судно), который описал условия на борту, как угрожающе ужасные. Ситуация становится драматической», - заявил Сассоли.

Сообщается, что мигранты заблокированы на судне уже в течение 14 дней на расстоянии всего одного километра от порта Лампедуза.

При этом санитарные условия на борту ужасные, а мигранты от безысходности готовы прибегать к актам нанесения себе физического вреда.

«Я надеюсь, что итальянская власть понимает опасность гуманитарной чрезвычайной ситуации на борту судна, и позволит им зайти сегодня в порт", - отметил президент Европарламента.