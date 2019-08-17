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Полиция Финляндии разоблачила российскую ОПГ, которая отмыла огромную сумму

Полиция Финляндии разоблачила российскую ОПГ, которая отмыла огромную сумму
00:45 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В Финляндии ОПГ из России отмыла около 140 миллионов евро.

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла деятельность российской организованной преступной группировки, которая отмыла средств на сумму около 140 миллионов евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности. По словам инспектора уголовной полиции Ярмо Койстинена, речь идет о крупнейшем в истории Финляндии отмывании средств - их отмывали через финскую строительную компанию. Дело начали расследовать в 2014 году.

Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли двое эстонцев. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего через несколько месяцев было перечислено более 6,5 миллиарда рублей, что соответствует около 140 миллионам евро. Банки обратились в полицию из-за подозрительных переводов.

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Обвиняемые эстонцы отрицают вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии. Следствие установило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

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Россия, Полиция, Финляндия, РФ, ОПГ, Карелия.
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