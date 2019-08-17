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Суббота, 17.08.2019
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"Жесткий" Brexit поддерживают лишь 34% жителей Великобритании

"Жесткий" Brexit поддерживают лишь 34% жителей Великобритании
17:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Только треть британцев поддерживает выход из ЕС без соглашения 31 октября.

Порядка 34% подданных Великобритании поддерживают перспективу выхода из Евросоюза без заключенного с Брюсселем соглашения, запланированного на 31 октября 2019 года, пишет газета Independent со ссылкой на опрос компании BMG Research.

При этом почти половина опрошенных (49%) считают, что если премьер-министру страны Борису Джонсону не удастся заключить с Брюсселем новое соглашение, то ему лучше отложить Brexit или же организовать новый референдум.

Кроме того, только одна пятая всех респондентов полагает, что Джонсону удастся добиться от Брюсселя подписания нового соглашения, остальные же настроены в том, что касается этого вопроса, пессимистично.

Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную предыдущим премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Борис Джонсон готов внести изменения в сделку, чтобы провести ее через парламент, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры по пунктам, которые не устраивают политиков в Великобритании.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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