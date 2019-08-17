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Сальвини сделал поблажку несовершеннолетним мигрантам

Сальвини сделал поблажку несовершеннолетним мигрантам
20:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Более сотни человек вынуждены пребывать в невыносимых условиях на корабле возле берегов Италии.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини решил разрешить несовершеннолетним пассажирам судна с мигрантами, которое уже несколько дней находится у побережья Италии, сойти на берег на некоторое время. 

"Ультраправый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в субботу неохотно разрешил 27 детям-мигрантам, спасенных в море недалеко от Италии, высадиться с судна благотворительной организации на острове Лампедуза на несколько дней", - говорится в сообщении AFP.

Как известно, Сальвини выступает за полный запрет судам с мигрантами заходить в итальянские порты. Такая политика сделала его популярным на данный момент политиком в стране и приносит политические очки в предвыборной кампании за пост главы правительства Италии.

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В своем письме Сальвини написал премьер-министру Джузеппе Конте, что он может разрешить несовершеннолетним покинуть корабль, несмотря на то, что это "расходится с его взглядами".

Однако остальные 105 взрослых и двое детей должны оставаться на борту судна в тех условиях, которые благотворительная организация Proactiva Open Arms назвала "невыносимыми".

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Корабль с мигрантами находится недалеко от острова Лампедуза со 134 людьми на борту с четверга.

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Все по теме:

Мигранты, Италия, Эмигранты, Proactiva Open Arms, Маттео Сальвини.
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