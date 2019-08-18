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В Болгарии среди коробок с бананами нашли 75 кг кокаина

В Болгарии среди коробок с бананами нашли 75 кг кокаина
01:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:На продуктовом складе Болгарии полиция обнаружила 75 кг кокаина.

Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на складе плодоовощной продукции в курортном городе Бургас 75 кг кокаина общей стоимостью около 2,6 миллиона евро.

Информацию об этом подтвердил прокурор областной прокуратуры Бургаса Георгий Чинев, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"75 килограммов кокаина обнаружено среди коробок с бананами, которые недавно были завезены на склад. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро", - сообщил прокурор.

По его словам, наркотик был уже расфасован и готов к продаже.

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Получателем бананов из Эквадора в товарных накладных указана одна из торговых фирм Бургаса. Начато уголовное расследование. По болгарским законодательством, торговля наркотиками карается заключением до 15 лет и штрафом до 50 тысяч евро.

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Болгария, Наркотики, Полиция, Кокаин, Бананы, Склад.
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