Стамбул затопил мощный ливень, есть погибший

Новости мира:Сильнейший ливень накрыл Стамбул и ряд других городов Турции.

В результате сильных ливней и внезапного поднятия уровня воды 17 августа в этом турецком городе погиб один человек.

Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Отмечается, что речь идет о бездомном, который утонул, находясь в подземном переходе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SevereWeatherTurkey (@severeweatherturkey) 17 Сер 2019 р. о 6:48 PDT

В результате непогоды пострадали несколько районов Стамбула, в частности Фатих, где расположен исторический Гранд-базар.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SevereWeatherTurkey (@severeweatherturkey) 17 Сер 2019 р. о 7:31 PDT

Дождь начался утром и усилился около полудня 17 августа. Это привело к перебоям в движении транспорта, несколько дорог залило водой.