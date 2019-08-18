Стамбул затопил мощный ливень, есть погибший

В результате сильных ливней и внезапного поднятия уровня воды 17 августа в этом турецком городе погиб один человек.
Об этом сообщает “Радио Свобода”.
Отмечается, что речь идет о бездомном, который утонул, находясь в подземном переходе.
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В результате непогоды пострадали несколько районов Стамбула, в частности Фатих, где расположен исторический Гранд-базар.
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Дождь начался утром и усилился около полудня 17 августа. Это привело к перебоям в движении транспорта, несколько дорог залило водой.