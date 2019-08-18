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СМИ: Джонсон встретится с Меркель и Макроном

СМИ: Джонсон встретится с Меркель и Макроном
21:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава британского правительства добивается новых переговоров по условиям Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в начале следующей недели проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Так, Меркель подтвердила во воскресенье, что примет Джонсона в Германии в среду вечером. "Мы всегда рады всем визитам. Нужен диалог, нужно искать хорошие решения", - заявила она, добавив при этом, что ее страна готова и к варианту с "жестким" Brexit - к выходу Великобритании из ЕС без двустороннего соглашения.

"В любом случае я буду делать усилия, чтобы найти решения, причем до последнего дня переговоров", - пообещала Меркель.

В свою очередь, британские СМИ сообщают, что во вторник Джонсон будет в Париже, где проведет переговоры с Макроном.

СМИ: "Жесткий" Brexit может привести к дефициту продовольствия в Великобритании

Глава британского правительства добивается новых переговоров по условиям Brexit, однако в ЕС предупреждают, что не собираются идти на это и считают оптимальными договоренности, которые были достигнуты ранее. Эти договоренности согласовало с Брюсселем прежнее британское правительство. Однако парламент Великобритании отказался их ратифицировать.

Джонсон обещает, что выведет свою страну из ЕС до конца октября, вне зависимости от того, будет ли достигнуто новое соглашение с Брюсселем.

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Ангела Меркель, Франция, Брюссель, ФРГ, Борис Джонсон, Эмманюэль Макрон.
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