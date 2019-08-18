Правительство Британии о “Операции "Овсянка”: ситуация не такая и ужасная

Новости мира:Майк Хоув прокомментировал возможную “Операцию "Овсянка”.

Министр кабинета министров Великобритании Майк Хоув назвал обнародованный в СМИ документ о возможных последствия "жесткого" Brexit лишь попыткой смоделировать худший вариант развития событий.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы обычно не комментируем сливы в СМИ. Однако поделюсь несколькими фактами: документ под названием "Операция "Овсянка" является худшим возможным сценарием (в случае выхода Британии из ЕС без соглашения - ред.)”, - заявил Хоув.

Он подчеркнул, что за последние три недели было много сделано в отношении планирования Brexit, и ситуация уже не кажется "такой ужасной, как расписано в документе".

Напоминаем, британское издание The Sunday Times опубликовало правительственный документ под названием "Операция "Овсянка". В нем говорилось о том, что в случае выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения ее ожидает дефицит топлива, продуктов и медикаментов.

Новый британский премьер-министр Борис Джонсон, являющийся последовательным сторонником Brexit, пообещал, что страна выйдет из ЕС до 31 октября при любых условиях, даже вопреки позиции парламента".