В Европарламенте призывают запретить трофейную охоту

Новости мира:Евродепутаты хотят запретить трофейную охоту.

На конференции в Женеве десятки депутатов Европарламента и представители экологических организаций призвали запретить трофейную охоту.

Об этом сообщает DW.

"В открытом письме, обнародованном в воскресенье, 18 августа, в Женеве в рамках Всемирной конференции по сохранению редких видов животных инициаторы обращения призвали внести изменения в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)… По заявлению генерального секретаря CITES Ивонн Игеро, продолжать в том же духе "больше невозможно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники конференции подняли вопрос о запрете трофейной охоты, хотя изначально эта тема не стояла на повестке дня.

Авторы обращения, более 50 депутатов и ряд представителей экологических организаций, обратили внимание, что запрет на торговлю животными, перечисленными в приложении к Конвенции об охране видов, не распространяется на охотничьи трофеи.

По словам защитника прав животных Эдуардо Гонсалвеша, трофейная охота является "индустрией с многомиллионным оборотом" и, следовательно, явно "коммерческой". Поэтому соответствующая лазейка в Конвенции должна быть устранена.