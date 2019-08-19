Туристы из Франции могут сесть в Италии на шесть лет из-за 40 кг украденного песка

Новости мира:Туристы из Франции набрали на пляже Сардинии 40 кг песка.

Правоохранители Италии задержали двух туристов из Франции, которые везли домой 40 кг песка, набранного на пляже Сардинии.

Об этом сообщает Le Parisien.

"Пару французских туристов задержали с 40 кг песка, когда они покидали остров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что итальянские правоохранители обнаружили в автомобиле французов, который заезжал на паром, 40 пластиковых бутылок с песком.

Туристы заявили, что песок они прихватили в качестве сувенира.

Теперь французам грозит от одного до шести лет лишения свободы за кражу с отягчающими обстоятельствами. Дело в том, что в Италии пляжный песок является общественной собственностью, и его запрещено брать домой.