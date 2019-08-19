Туристы из Франции могут сесть в Италии на шесть лет из-за 40 кг украденного песка

Правоохранители Италии задержали двух туристов из Франции, которые везли домой 40 кг песка, набранного на пляже Сардинии.
Об этом сообщает Le Parisien.
"Пару французских туристов задержали с 40 кг песка, когда они покидали остров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что итальянские правоохранители обнаружили в автомобиле французов, который заезжал на паром, 40 пластиковых бутылок с песком.
Туристы заявили, что песок они прихватили в качестве сувенира.
Теперь французам грозит от одного до шести лет лишения свободы за кражу с отягчающими обстоятельствами. Дело в том, что в Италии пляжный песок является общественной собственностью, и его запрещено брать домой.