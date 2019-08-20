Макрон: Франция рада возращению России в СЕ

Новости мира:Париж рад, что Россия возвращается в Совет Европы.

Париж приветствует возвращение России в Совет Европы, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я знаю, что Россия - это европейская страна, и поэтому у нее есть свое место в европейской архитектуре. Вот почему мы приветствуем возврат России в Совет Европы, и мы очень рады, что было найдено это компромиссное решение", - сказал он на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Потому что для нас очень важно, что, когда проходят выборы, они бы сопровождались соблюдением свободы словам, открытости, равноправия, и наша главная задача - сделать так, чтобы Европа была свободной территорией", - добавил Макрон.