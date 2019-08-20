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В Риге выбрали нового мера

В Риге выбрали нового мера
11:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:Депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали нового мера Риги Олега Бурова.

Депутаты Рижской думы большинством голосов в понедельник, 19 августа, избрали Олега Бурова с полит силы "Честь служить Риге" мэром Риги.

Об этом сообщает портал Delfi.

Свои голоса за Бурова отдали 35 депутатов.

За второго кандидата — представителя партии "Для развития Латвии" Вієстурса Зепса — проголосовали 12 депутатов.

В своей речи новоизбранный мэр подчеркнул, что председатель Думы — не лидер какой-то политической силы, а представитель интересов всего самоуправления. Буров пообещал быть политически нейтральным.

Ранее Буров, который до сих пор исполнял обязанности градоначальника Риги, пообещал, что не будет "клоном Ушакова или Америкса". В своем выступлении он подчеркнул, что Думе пора наконец выбрать мэра и начать работу, а основными ее задачами являются разработка бюджета и упорядочения деятельности Rīgas satiksme, скандал вокруг которой повлек отстранение предыдущего мэра.

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Мэра в Риге не было с 21 июня, когда, не проработав и месяца, вотум доверия не прошел Дайнис Турлайс. Он на этот пост был избран после того, как отстранили от должности многолетнего мэра столицы Нила Ушакова, который позже был избран в Европарламент.

20 августа было последним днем, когда депутаты столичной Думы должны были выбрать мэра. В противном случае Сейм имел бы право инициировать ее роспуск и объявить досрочные выборы.

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ЕС, Рига, Европарламент, Нил Ушаков, Олег Буров.
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