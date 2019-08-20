В ООН "видели сообщение" о ядерном инциденте в РФ

Новости мира:Представитель генсека ООН прокомментировал ядерный инцидент в России.

В ООН видели сообщение о ядерном инциденте в России и отключение нескольких российских станций мониторинга радиационного фона и отмечают, что все государства-члены ООН должны как можно теснее сотрудничать с Организацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом рассказал на брифинге в штаб-квартире ООН представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Да, мы все видели новости и сообщения (о ядерном инциденте в Нёнокси - ред.)", - ответил Дюжаррик на вопрос, генсек в курсе ядерного инцидента в России.

Он добавил, что секретариат ООН пока не давал дополнительной информации относительно инцидента, и заметил, что в системе ООН такими вопросами занимается Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO).

"Важно, чтобы все государства-члены сотрудничали с этой организацией столь тесно, насколько это возможно", - заявил Дюжаррик.

В то же время, в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сегодня сообщили, что все российские станции мониторинга радиационного фона, которые ранее выключались по неизвестным техническим причинам, уже работают.

"Станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили деятельность в России и сейчас загружают данные в PTS", - сообщил в Twitterисполнительный директор Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо.

19 августа исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (CNBTO) Лассина Зербо заявил, что две станции вблизи прекратили передавать данные через два дня после взрыва.