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Мигрантов с побережья Италии заберет военный корабль Испании

Мигрантов с побережья Италии заберет военный корабль Испании
06:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Испанское правительство заявило во вторник, что отправит военный корабль к судну "Open Arms".

Правительство Испании решило отправить военный корабль, чтобы доставить к побережью людей с судна "Open Arms" со спасенными мигрантами в Средиземном море.

"Испанское правительство заявило во вторник, что отправит военный корабль, чтобы забрать 83 мигранта на борту благотворительного судна, стоящего на якоре у острова Лампедуза в течение 19 дней, и транспортировать их в Испанию", - говорится в сообщении The Guardian.

Впервые в истории мигрантского кризиса страна-член ЕС направляет один из своих кораблей в территориальные воды другой страны-члена, чтобы вернуть искателей убежища, которым запрещено высаживаться на берегу.

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На протяжении последних нескольких дней медицинский и психологическое состояние людей, находящихся на борту судна "Open Arms", достиг пика неудобства. "Мигранты живут кучей друг на друге; нет возможности ходить пешком" - сообщили врачи благотворительной организации.

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Как известно, министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини запретил мигрантам с судна "Open Arms" сходить на итальянский берег, сделав исключение лишь для 27 несовершеннолетних, которые покинули судно накануне.

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Мигранты, Италия, Испания, ЕС, Proactiva Open Arms.
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