Пилотам Ryanair запретили бастовать

Новости мира:Ирландский суд запретил бастовать пилотам Ryanair на этой неделе.

Высокий суд Ирландии запретил пилотам авиакомпании Ryanair бастовать на этой неделе.

Об этом сообщает The Journal со ссылкой на решение судьи.

"Высокий суд вынес решение Ryanair, которое запрещает ирландским пилотам авиакомпании бастовать на этой неделе", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, пилотам запрещается бастовать в течение 48 часов, начиная с полуночи 22 августа.

Отмечается, что решение будет действовать во время судебных слушаний по спору между профсоюзами пилотов и компанией.

Ранее ирландская профсоюз IALPA, в которой 180 пилотов имеют членство, призвала своих членов к забастовке из-за неудовлетворительной зарплаты и условий труда в Ryanair. В ответ авиакомпания подала иск в суд с требованием запретить забастовку.