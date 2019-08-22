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"Не вариант": Макрон не соглашается на пересмотр сделки ЕС и Британии по Brexit

"Не вариант": Макрон не соглашается на пересмотр сделки ЕС и Британии по Brexit
01:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Макрон отклонил требование Британии пересмотреть условия выхода страны из ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил несогласие с требованием Британии пересмотреть вопрос о выходе страны из Европейского союза, заявив, что это "не вариант".

"Пересмотр условий, предложенных в настоящее время британцами, не является оптимальным вариантом, и об этом всегда говорил председатель Европейского совета Дональд Туск", - прокомментировал Макрон обращение Джонсона с требованием о возобновлении переговоров с ЕС по отмене пункта соглашения о Brexit, касающегося ирландской границы.

Ожидается, что глава британского правительства посетит Париж в среду.

Ранее Джонсон потребовал, чтобы ЕС отменил пункт соглашения о "бэкстопе".

По его мнению, в случае отмены "бэкстопа", ожидается "быстрый прогресс" (в заключении соглашения с Брюсселем - Ред.).

"Страховочный план" или "бэкстоп" является одной из ключевых частей соглашения Британии с ЕС и входит в ту часть договоренностей, к переговорам по которым ЕС возвращаться отказывается. План касается границы между республикой Ирландия и Северной Ирландией, и он должен обеспечивать "прозрачность" границы между этими субъектами, что является важным экономическим и политическим вопросом, как для ЕС, так и для Великобритании.

Во Франции считают "жесткий" Brexit наиболее вероятным сценарием

"Бэкстоп" предполагает, что Великобритания останется в общем с ЕС таможенном союзе до тех пор, пока не будет достигнуто новое торговое соглашение между Лондоном и Брюсселем. В случае "бэкстопа" Северная Ирландия остается частью внутреннего европейского рынка, что позволит избежать установления жесткой границы между Северной Ирландией и Ирландией.

"Страховочный план", согласно сделке, может быть применен, только если Лондон и Брюссель не смогут договориться о других способах сохранения свободных границ между Ирландией и Северной Ирландией.

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ЕС, Франция, Великобритания, Brexit, Эммануэль Макрон.
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