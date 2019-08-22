Крокодил Фиделя Кастро напал на мужчину в Швеции

Новости мира:Руководитель аквариума Хонас Вальстрьом заявил, что администрация осмотрит вольер и внесет коррективы, чтобы подобные случаи не повторились.

В Стокгольме 70-летнего мужчину укусил за руку крокодил, который ранее принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро.

Об этом сообщает BBC.

"Мужчину госпитализировали после того, как его укусил крокодил, который когда-то принадлежал кубинскому лидеру Фиделю Кастро", - говорится в сообщении.

Мужчина в возрасте около 70 лет пришел на "вечеринку с раками" в аквариуме музея Скансен. Он положил руку не на ту сторону защитного стекла и это позволило крокодилу схватить его.

Как отмечается, мужчине останавливали кровь салфетками до приезда скорой помощи, которая госпитализировала его. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

В аквариуме живут два крокодила, которых Фидель Кастро подарил советскому космонавту Владимиру Шаталову в 1978 году. Когда они выросли, тот передал их в Московский зоопарк. А в 1981 году крокодилов подарили стокгольмскому музею под открытым небом, потому что у него было больше возможностей за ними ухаживать.