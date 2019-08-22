Под Парижем загорелась больница: есть пострадавшие

Новости мира:Пожар вспыхнул неподалеку от Парижа, пожарные боролись с ним всю ночь.

В результате пожара, возникшего в больнице Анри Мондора близ Парижа, один человек погиб и восемь пострадали.

Об этом сообщает The Sun со ссылкой на местную власть.

"По меньшей мере один человек погиб, еще восемь пострадали в результате разрушительного пожара, вспыхнувшего прошлой ночью в больнице под Парижем", - говорится в сообщении

Пока вы спали в Кретей, пригороде Парижа, горела больница Анри-Мондор. Как минимум один погибший, десяток пострадавших pic.twitter.com/JrX7RXZXXS — SDbrvS (@iwmaster) August 22, 2019

Как отмечается, пожар в больнице Анри Мондора в городе Кретей в 11 км от Парижа вспыхнул поздно вечером в среду. Пожарные взяли под контроль огонь рано утром в четверг.

Причина возгорания до сих пор не известна. Как сообщается, она началась на верхних этажах здания. Детали инцидента выясняются.