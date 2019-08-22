Словакия поддерживает диалог России с ЕС

Новости мира:Президент Словакии Зузана Чапутова предлагает диалог с Москвой, но это не должно идти в ущерб европейским ценностям.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает стремление к диалогу с Россией, но, по ее словам, это не должно происходить за счет европейских ценностей.

Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

"Мы воспринимаем Россию как важного глобального игрока, с которым мы должны стремиться к конструктивному диалогу. Но это никогда не должно происходить в ущерб ценностям, которые мы разделяем в Европейском Союзе. Это касается и экономического сотрудничества", - сказала Чапутова.

"Что касается действий России в отношении Украины, то мы четко разделяем позицию Европейского союза и поддерживаем экономические санкции вплоть до восстановления нормальных условий, то есть выполнение Минских соглашений", - отметила она.

Президент также прокомментировала попытки России оказывать политическое влияние на Словакию.

Чапутова отметила, что уже давно новостные агентства Европы сообщают о том, что российская сторона пытается повлиять на общественное мнение с помощью ложных сообщений. Она подчеркнула, что это действительно происходит, а также напомнила о русском дипломате, которого выслали с территории Словакии за то, что его деятельность противоречила обычным дипломатическим задачам.