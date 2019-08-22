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В польских Татрах молния попала в группу туристов: есть погибшие

В польских Татрах молния попала в группу туристов: есть погибшие
17:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:От попадания молнии 13-летний мальчик погиб на месте.

В польских Татрах пронеслась мощная буря, молния попала в группу туристов.Об этом сообщает RMF24. Группа из около 20 туристов находилась в районе массива Гевонт, когда туда попала молния.

Сообщается, что три человека погибли, в том числе 13-летний мальчик, которого тщетно пытались реанимировать. Отдельные СМИ сообщают о "нескольких погибших".

"Около 13.15 мы получили сообщение, что в районе массива Гевонт произошел очень интенсивный атмосферный разряд. Нам известно, что там находились до 20 туристов", - сообщили в полиции города Закопане.

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Сейчас горно-спасательные службы проводят несколько спасательных операций, ведь, как сообщается, молнии попали и в другие места. К спасательным операциям привлекли четыре вертолета.

По данным служб, пока трудно оценить количество пострадавших - пока речь идет о нескольких людях. Также возможны пострадавшие и в других районах Татр.

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Туристы, Польша, Молния, Татры.
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