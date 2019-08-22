В Грузии бушует лесной пожар

Новости мира:На месте пожара сейчас работают 13 пожарно-спасательных машин, 9 вспомогательных технических средств, 170 пожарных-спасателей.

Тушению пожара, возникшего в четверг днем в лесу близ села Сакавре Горийского муниципалитета (регион Шида Картли в Восточной Грузии), продолжает мешать сильный ветер, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД республики.

По информации ведомства, на месте сейчас работают 13 пожарно-спасательных машин, 9 вспомогательных технических средств, 170 пожарных-спасателей. Создан полевой штаб, откуда производится координация предотвращения возможности распространения огня к населенному пункту.

"В операцию включены все подразделения пожарных-спасателей региона, а также из региона Самцхе-Джавахети и группы пожарных-спасателей из Тбилиси", - говорится в сообщении службы.

К настоящему времени пожар распространился на площади в 40 гектаров, охватив как нижний покров лесного массива, так и смешанный лес. "Пожарно-спасательные группы продолжают работу в беспрерывном режиме", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в процесс тушения пожара были включены все пожарно-спасательные группы региона Шида Картли, а также два вертолета пограничной полиции МВД Грузии, однако локализовать очаги возгорания пока не удается из-за сильного ветра.

Местные власти надеются, что с подключением авиации пожарные-спасатели не допустят распространения огня. "Мы надеемся, что пожар будет локализован и ликвидирован, и никакие новые проблемы не возникнут", - заявил журналистам представитель мэрии Горийского муниципалитета Гия Окропиридзе.

Причина возникновения огня пока не установлена.