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Сирийца, который убил немца в Хемнице, приговорили к 9,5 годам

Сирийца, который убил немца в Хемнице, приговорили к 9,5 годам
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Суд признал сирийца виновным в резонансном убийстве немца которое произошло 26 августа прошлого года.

Сирийца, который убил немца в Хемнице, что привело к массовым антииммиграционным протестам, приговорили почти к 10 годам. Об этом сообщает чешское издание iDnes.

"Немецкий суд признал 24-летнего сирийца виновным в убийстве 35-летнего немца в городе Хемниц, приговорив сирийца к 9,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд счел доказанным, что именно сириец Алаа С. нанес гражданину Германии смертельные удары ножом после ссоры на городском празднике почти год тому назад. По соображениям безопасности заседания судебной палаты проходило в Дрездене.

В ночь на 26 августа прошлого года в городе Хемниц двое молодых людей из Сирии и Ирака после словесной перепалки нанесли 35-летнему немцу несколько ранений, от которых тот впоследствии скончался в больнице. Еще двое мужчин получили тяжелые травмы.

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Убийство вызвало большой резонанс в городе и Германии в целом. После убийства в Хемнице прошли массовые демонстрации правых и их противников из левого лагеря. Происходили также нападения на иностранцев ближневосточного происхождения.

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Мигранты, Германия, Протест, Убийство, Хемниц.
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