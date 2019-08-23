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В Праге вандалы вновь облили краской памятник Коневу

В Праге вандалы вновь облили краской памятник Коневу
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:В столице Чехии неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

При этом местная власть отказалась его восстанавливать и предлагает посольству РФ забрать статую себе.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Инцидент произошел в ночь на 22 августа, это далеко не первый случай порчи памятника Коневу. Неизвестные также написали «Нет кровавому маршалу! Не забудем» и числа «45, 56, 61, 68». 

Староста административного района Прага 6 Ондржей Коларж, где расположен памятник, заявил, что не будет спешить с его восстановлением. 

«Видно, что на дворе август. Конев снова красный, как и каждый год. За последние несколько лет мы потратили сотни тысяч крон из бюджета Праги 6 на его очистку, ремонт и восстановление», — сказал он.

Староста добавил, что снова планирует провести переговоры с российскими дипломатами, чтобы они забрали памятник к себе в посольство.

«Пока они не займут конструктивную позицию и продолжат только произносить фразы в духе нормализации про «переписывание истории», памятник останется неочищенным», — подчеркнул он.

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Как отмечает издание, ранее российские дипломаты вступили в «острую дискуссию» с чешской властью через установление дополнительных табличек на памятнике, на которых, в частности, сообщается о роль Конева в подавлении восстания в Венгрии в 1956 году и в подготовке к вторжению в Чехословакию в 1968 году.

Порча памятника в эти дни днями дни связана с тем, что 21 августа — день вторжения советских войск в Чехословакию для подавления реформ «Пражской весны».

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Памятник, Чехия, Прага, Вандализм.
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