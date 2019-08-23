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Копенгагенских "подрывников" выпустили на свободу

Копенгагенских "подрывников" выпустили на свободу
15:25 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:В полиции Дании заявили, что причин удерживать подозреваемых под стражей нет.

Шведская полиция в пятницу освободила двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву у датского налогового управления в Копенгагене в начале этого месяца. Об этом сообщает Reuters. Двух подозреваемых в возрасте 22 и 27 лет задержали в среду.

"Я не могу комментировать, кроме того, что нет причин удерживать их под стражей", - заявила прокурор Кристина Линдхоф Карлесон. Она отказалась сказать, остаются ли эти двое подозреваемыми.

Шведская полиция до сих пор держит одного человека под стражей, а другой подозреваемый скрывается. Полиция Швеции, действуя по просьбе Дании, на прошлой неделе арестовала шведа. Суд разрешил его экстрадицию в Данию.

Полиция Швеции разыскивает двух украинцев подозреваемых в убийстве

Еще одного шведа до сих пор разыскивают по международному ордеру, выданному после атаки, что заставило Данию рассмотреть вопрос об усилении контроля на границе со Швецией, где произошло несколько взрывов за последние годы.

Взрыв в Копенгагене разбил стеклянные двери и окна, а также повредил металлическую обшивку у главного входа здания. Один человек получил легкие ранения.

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Швеция, Копенгаген, Дания, Взрыв.
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