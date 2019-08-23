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Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу

Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Послы стран G7 подтвердили готовность помогать Украине.

Послы стран "Большой семерки" подтвердили свою готовность способствовать Украине на пути реформ.

Об этом говорится в сообщении группы послов в Twitter.

"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - отметили послы государств G7.

"Группа семи", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, Канады, а также Европейского Союза.

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Эти крупнейшие экономически развитые государства составляют 50% глобальной экономики, разделяют общие ценности свободы и демократии, имеют коллективное стремление решать самые главные проблемы мира.

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День Независимости, Послы, G7.
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