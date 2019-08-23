Послы стран G7 пожелали мира и процветания украинскому народу

Послы стран "Большой семерки" подтвердили свою готовность способствовать Украине на пути реформ.
Об этом говорится в сообщении группы послов в Twitter.
"По случаю Дня Независимости Украины Группа послов G7 по поддержке реформ высказывает пожелание мира и процветания украинскому народу. Она подтверждает свою полную готовность и преданность в помощи Украине на пути реформ", - отметили послы государств G7.
З нагоди Дня Незалежності України Група послів G7 з підтримки реформ висловлює побажання миру та процвітання українському народу. Вона підтверджує свою повну готовність та відданість у допомозі Україні на шляху реформ.
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 23, 2019
"Группа семи", или G7, является неформальным объединением Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии, Канады, а также Европейского Союза.
Эти крупнейшие экономически развитые государства составляют 50% глобальной экономики, разделяют общие ценности свободы и демократии, имеют коллективное стремление решать самые главные проблемы мира.