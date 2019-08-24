Глава МИД Латвии поздравил Украину с Днем Независимости

Новости мира:Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.

Об этом глава МИД Латвии написал в Twitter.

«Искренне поздравляю Украину с Днем Независимости, желаю успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность, а также в процессе реформ», - отметил он.

Щиро вітаю Україну з Днем Незалежності, бажаю успіхів у боротьбі за свободу та територіальну цілісність, а також у процесі реформ. Латвiя пiдтримувала i пiдтримуватиме боротьбу Украïни! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 24, 2019

Ринкевичс добавил, что Латвия поддерживала и будет поддерживать Украину.

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Напомним, в День Независимости Украины Google посвятил дудл к 28-й годовщине.

Как сообщалось ранее, программа мероприятий и история День Независимости.

Ранее, США поздравили Украину с Днем Независимости.