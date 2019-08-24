Туск - о причинах исключения России из G8

Новости мира:Туск рассказал, что причины исключения России из G8 сохраняют свою актуальность.

Президент Европейского совета Дональд Туск заявляет, что причины исключения России из группы стран ”Большой восьмерки” (G8) в 2014 году сохраняют свою актуальность.

Об этом Туск сказал на пресс-конференции во французском городе Биарриц перед началом саммита лидеров стран ”Большой семерки”, который состоится 24-26 августа.

Он заявил, что на нынешнем саммите G7 крайне важно будет достичь единства по целому ряду вызовов и, в частности, в вопросе отношения России к ее соседям, особенно ее агрессии против Украины.

В связи с этим Туск отметил, что на предыдущем саммите ”Большой семерки”, который проходил год назад в регионе Шарлевуа (Квебек, Канада), президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп ”предложил снова пригласить Россию в G7, открыто заявляя, что аннексия Крыма Россией была частично оправданной, и мы должны принять этот факт”.

Туск подчеркнул, что ни при каких условиях страны "Большой семерки" не могут согласиться с такой логикой.

”Когда речь идет о спекуляции вокруг приглашения России за стол переговоров, я хотел бы сказать так: во-первых, причины, почему Россия была исключена в 2014 году, сохраняют свою актуальность. Кроме того, есть новые причины — такие, как российские провокации в Азовском море. Во-вторых, когда Россия была приглашена впервые в G7, считалось, что она будет двигаться путем либеральной демократии, верховенства права и соблюдения прав человека. Есть ли кто-нибудь среди нас, кто может сказать с абсолютной уверенностью, не из-за бизнес-интересов, что Россия находится на этом пути?” - спросил Туск.