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Джонсон: Выход из ЕС Британии не изолируют ее от мира

Джонсон: Выход из ЕС Британии не изолируют ее от мира
17:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:премьер-министр Британии уверяет, что не смотря на Brexit Великобритания не уйдет из мирового сообщества.

Британский премьер считает, что после выхода из Евросоюза Объединенное Королевство никоим образом не устранится из международного сообщества.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на выступление Бориса Джонсона в преддверии саммита G7, что пройдет на этих выходных во Франции.

"Некоторые люди ставят под сомнение демократическое решение Великобритании по Brexit, опасаясь, что таким образом страна устранится из международного сообщества и изолируется. Таким людям я хочу сказать, что они капитально ошибаются", - заявил британский премьер.

Как известно, на саммите "Большой семерки" в г.Биаррицц на юге Франции Борис Джонсон планирует обсудить планы по Brexit с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, а также провести важные торговые переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

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Как сообщалось, Великобритания обязана покинуть ЕС до 31 октября этого года. При этом Brexit без какого-либо соглашения представляется наиболее вероятным сценарием, поскольку британский парламент ранее трижды провалил голосование за соответствующее соглашение, разработанное предыдущим британским премьером Терезой Мэй и ЕС.

Сам Борис Джонсон, заметим, является принципиальным сторонником Brexit любой ценой. 

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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