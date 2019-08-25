Французская полиция разогнала митинг против саммита G7

Новости мира:Во Франции полиция разогнала митингующих с помощью водометов.

Во французском Байонне полиция применила водометы для разгона шествия противников саммита G7 ( "Большой семерки"), который проходит в Биаррице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter префектуры полиции.

Люди бросали снаряды в полицию. В то же время полицейские использовали средства для сдерживания толпы.

"Люди, собравшиеся в маленьком Байонне, бросали снаряды в полицию. После вызова полиция и жандармы ненадолго использовали коллективные средства защиты для сдерживания переполнения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате столкновений никто не пострадал.

По информации газеты Le Monde, полиция четыре раза применила водометы. Сообщается, что в ходе участвуют антикапиталисты, экологи, антиглобалисты и несколько десятков "желтых жилетах" - всего около 15 000 человек.