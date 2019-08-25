Рига может ввести туристический налог

Новости мира:Власти Латвии планируют ввести туристический налог.

В столице Латвии местные власти обсуждают возможность введения туристического сбора.

Он будет составлять один евро за сутки пребывания, сообщает 34travel.

Уплатить его придется в любом объекте размещения, будь то пятизвездочная гостиница или хостел.

При этом с одного иностранца хотят взимать максимум 10 евро, даже если он будет находиться в городе больше 10 ночей подряд. Налог не будет распространяться на детей до 12 лет.

Деньги, собранные с гостей города, пойдут на финансирование туристических информационных центров, пропаганду здорового образа жизни и сохранение достопримечательностей. Налог планируют ввести с 1 января 2021 года.