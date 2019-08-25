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Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем Независимости

Глава МИД Литвы поздравил украинцев с Днем Независимости
04:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира:Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс обратился с поздравлениями к украинцам.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поздравил Украину с Днем Независимости на украинском языке.

Об этом глава литовского внешнеполитического ведомства написал на своей странице в Twitter.

«80 лет назад пакт Риббентропа-Молотова разделил Европу, но не разрушил единства наших народов. И всегда шли вместе по пути свободы, Литва поддерживала и будет поддерживать борьбу Украины за свободу и территориальную целостность. С Днем независимости, Украина! За Вашу и нашу свободу!», – написал Линкявичюс.

Напоминаем, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс пожелал украинцам успехов в борьбе за свободу и территориальную целостность.

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Украина, День Независимости, Литва, Поздравление, Линас Линкявичюс.
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