Санкции против Ирана: Макрон убеждает Трампа разрешить Тегерану продавать нефть

Новости мира:Макрон считает, что такой шаг позволит вернуть Тегеран за стол переговоров.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу позволить Ирану продавать нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Президент Франции Эммануэль Макрон убеждает президента США Дональда Трампа к прекращению санкций за несоблюдение обязательств по ядерному соглашению, чтобы разрешить Ирану продавать нефть в течение ограниченного периода в обмен на возвращение Тегерана за стол переговоров и выполнение условий соглашения", - говорится в сообщении.

От Тегерана требуют выполнения еще ряда обязательств. Речь идет о соблюдении условий существующего ядерного соглашения, поиске путей снижения напряженности в Персидском заливе, а также возвращении к переговорам по поводу ракет, региональных проблем и плана действий на период после 2025 года, когда срок действия ядерного согласшения истечет.

Также сообщается, что Макрон предварительно обсудил эту инициативу с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом.

Ранее США оказывали сопротивление любому компромиссу, который позволил бы Ирану возобновить продажу нефти, которая сейчас значительно ограничена санкциями США. Требование Ирана № 1 для возвращения за стол переговоров состоит в том, что нужно позволить Тегерану продавать нефть.

По результатам саммита в Биаррице 24-26 августа (где, среди прочего обсуждается также иранская проблема) лидеры стран G7 не будут принимать итоговое коммюнике. Такое решение принял президент Франции, председательствующей в G7. Это связано со значительными расхождениями между лидерами государств относительно главных геополитических проблем.