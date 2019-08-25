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В оккупированной Абхазии стартовали президентские выборы

В оккупированной Абхазии стартовали президентские выборы
15:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:В Абхазии начались президентские выборы после их переноса из-за болезни оппозиционного кандидата.

В самопровозглашенной республике Абхазия сегодня проходят президентские выборы.

На пост главы республики претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Рауль Хаджимба.

По предвыборным оценкам социологов, ни один из кандидатов в первом туре не наберет необходимых для победы 50 процентов голосов. Главными кандидатами на выход во второй тур, помимо Хаджимбы, эксперты называют лидера оппозиционной партии Алхаса Квицинию и еще одного оппозиционера Олега Аршбу.

В выборах не участвует оппозиционный лидер Аслан Бжания. Из-за его болезни выборы были перенесены, первоначально их планировалось провести 21 июля. Однако Бжания не смог завершить лечение и к новому сроку и поэтому не стал выдвигать свою кандидатуру. Бжания призвал поддержать кандидатуру Алхаса Квицинии.

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Право на участие в выборах имеет более 100 тысяч человек, обладатели паспортов самопровозглашенной республики. Всего на территории Абхазии открыты 152 избирательных участка и еще 2 – в России, одной из немногих стран, признающих независимость Абхазии. Подавляющее большинство членов ООН считает Абхазию частью территории Грузии.

МИД Грузии назвало голосование "очередной безуспешной попыткой легитимации действий по незаконной оккупации Абхазии и направленных на фактическую аннексию региона", напомнив о том, что из Абхазии ранее были изгнаны несколько сот тысяч этнических грузин, которые теперь лишены в республике права голоса.

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Выборы, Грузия, Абхазия.
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