Лидеры "Большой семерки" приняли решение по поводу возвращения РФ

Новости мира:Представители стран G7 считают, что Россию возвращать слишком рано.

На саммите Большой семерки во Франции обсуждался вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ, лидеры стран согласились, что в настоящее время для такого решения еще слишком рано.

Об этом сообщает AFP.

"Лидеры G7 поддерживают укрепление сотрудничества с РФ после ее исключения из группы в 2014 году, но считают, что пока рано начинать реинтеграцию Москвы и возвращение к формату G8", - заявил дипломатический источник.

"Лидеры стран Большой семерки выступают за усиление координации деятельности с РФ, но сейчас еще рано думать о реинтеграции", - добавили в источнике агентства AFP.

Напомним, до начала встречи президент США Дональд Трамп назвал проведение саммитов "Большой семерки" пустой тратой времени.

Об этом он сказал в беседах с премьер-министром Японии Шиндзо Абэ и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи".

Лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биарриц.