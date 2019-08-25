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В Хорватии убегая от полицейских фургон с мигрантами упал в реку

В Хорватии убегая от полицейских фургон с мигрантами упал в реку
16:51 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:После падения водитель фургона сбежал, а одна женщина погибла.

В Хорватии на границе со Словенией в реку упал фургон с мигрантами, одна женщина погибла. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Полиция говорит, что авария произошла рано утром в воскресенье после того, как водитель фургона отказался остановиться на контрольно-пропускном пункте и был преследуем патрулем.

Водителю, вероятно мигранту-контрабандисту, удалось выбраться из тонущего автомобиля и сбежать. Его разыскивают.

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Полиция спасла 11 мигрантов из тонущего фургона, разбив его окна, но одна из женщин умерла в больнице.

На прошлой неделе Словения начала возводить дополнительные ограждения на своей южной границе с Хорватией после значительного увеличения числа мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу между двумя государствами-членами Европейского союза.

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Мигранты, Хорватия, Катастрофа.
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