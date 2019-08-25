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Нет национализму: Протест в Дрездене собрал десятки тысяч человек

Нет национализму: Протест в Дрездене собрал десятки тысяч человек
17:21 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Участники акции вышли на улицы Дрездена, что бы сказать "нет" вражде и национализму.

В немецком городе Дрезден в субботу состоялась акция за свободное и открытое общество и против ультраправых сил, в том числе и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом сообщает DW.

По данным организаторов акции, она собрала около 40 тысяч участников. Организаторы уверяют, что число участников акции оказалось значительно больше", чем они ожидали.

Демонстранты вышли на улицы Дрездена с целью выступить в защиту политики солидарности и высказаться против национализма, вражды и остракизму.

Во время массовой драки в Германии погиб мигрант

Те, кто присоединились к акции, стремились сказать решительное "Нет!""любому националистическому мышлению", отмечают организаторы акции. Они также предпочитают не допустить противопоставление друг другу таких понятий как социальное государство с одной стороны и миграция - с другой.

"Саксония может быть другой, Дрезден-значительно, значительно больше, чем (исламофобское движение. - Ред.) PEGIDA", - отметили организаторы.

К проведению акции в Дрездене призвали более 400 организаций и человек. Демонстрация состоялась за неделю до выборов в земельных парламентах Саксонии и Бранденбурга. Кроме того, 27 октября состоятся выборы в ландтаг еще одной восточногерманской федеральной земли Тюрингии.

В восточногерманских землях в последнее время стремительно обрела популярность правопопулистская "Альтернатива для Германии", резко критикующая нынешнюю политику немецкого правительства в отношении беженцев.

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Германия, Протесты, Дрезден, Альтернатива для Германии.
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