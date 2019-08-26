ВС Турции разработали новый боевой беспилотник

Новости мира:ВС Турции разработали новый военный беспилотник, первая партия уже в скором времени поступит на вооружение.

Первая партия боевых БПЛА системы Songar, способных вести огонь, сбрасывать снаряды, проходит последние усовершенствования и вскоре поступит на вооружение ВС Турции.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

"Компания ASISGUARD впервые представила микродрон Salgur и ударный дрон Songar на 14-й Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле, которая проходила 30 апреля - 3 мая этого года. После выставки компания приступила к активному совершенствованию дронов. Вскоре ударный дрон Songar поступит на вооружение ВС Турции", - указано в сообщении.

БПЛА системы Songar могут оснащаться стрелковым оружием и сбрасывать снаряды. Дроны способны выполнять ряд задач, среди которых определение зоны поражения, нейтрализация противника, передача изображения в реальном времени и т.п. на расстоянии до 10 километров и подниматься на высоту до 2800 метров. В ходе испытаний БПЛА системы Songar эффективно поразил определенные цели.

БПЛА Songar способны нести боезапас количеством 200 патронов и оснащены системой автоматического ведения огня.

В перспективе компания планирует установку на БПЛА лазерных дальномеров, систем управления для и баллистического расчета, чтобы улучшить показатели точности и эффективности ударов, а также систему оповещения об обнаружении потенциальных угроз.

Украина и Турция договорились создать беспилотник нового поколения. Ударный БПЛА Akıncı станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного Госкомпанией "Укрспецэкспорт" и турецкой Baykar Defence.