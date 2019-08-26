В Грузии рассказали о планах по воссоединению с Абхазией и Южной Осетией

Новости мира:Грузия намерена воссоединиться с Абхазией и Южной Осетией.

Грузия намерена воссоединиться с Абхазией и Южной Осетией. Об этом говорится в заявлении президента Грузии Саломе Зурабишвили, приуроченном к 11-й годовщине признания Россией 26 августа 2008 года так называемой "независимости" Абхазии и Южной Осетии.

Ни Тбилиси, ни его союзники не позволят расколоть Грузию, подчеркивается в заявлении.

"Сегодня язык и идентичность абхазов и осетин находятся под угрозой из-за политики русификации. Ход нашей общей истории показывает, что без грузин невозможно сохранить национальную самобытность абхазов и осетин", - отмечается в документе.

В результате возможного слияния лица, проживающие в Абхазии и Южной Осетии, будут иметь те же права, что и жители других частей Грузии, говорится в заявлении.