В Греции около тысячи туристов эвакуировали из-за обширных лесных пожаров

Новости мира:За выходные эвакуировали около 1000 туристов и местных жителей из популярных пляжей на востоке острова Самос.

Сотни людей эвакуировали из отелей и пляжей Греции из-за лесных пожаров, бушующих по всей стране.

Около 700 пожарных бросили на борьбу со стихией в эти выходные, когда пожары распространялись благодаря сильному ветру и жарким сухим условиям, заявили чиновники.

Один из самых страшных пожаров на острове Самос заставил власть переместить людей из нескольких отелей.

В воскресенье глава гражданской защиты Греции предупредил о "высоком риске" пожаров, которые могут вспыхнуть в нескольких районах, в частности в южном регионе Пелопоннес и на Крите.

Пожар на Самосе за выходные привела к эвакуации около 1000 туристов и местных из популярных пляжей на востоке острова.

En el vídeo se ve perfectamente la dimensión del fuego hoy en la isla de #Samos #Greciapic.twitter.com/ex43IYU7IN — Antonio Valenciano (@Antonioandet) August 24, 2019

Суда береговой охраны забирали людей из пляжей Гликориза и Протеи, которых затем доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорео.



Отдельно двух человек арестовали в Пелопоннесе за умышленное разжигание пожара. Один, как считается, ответственный за лесной пожар в регионе, а другой якобы начал три различных пожара.