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В Греции около тысячи туристов эвакуировали из-за обширных лесных пожаров

В Греции около тысячи туристов эвакуировали из-за обширных лесных пожаров
18:46 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твитер

Новости мира:За выходные эвакуировали около 1000 туристов и местных жителей из популярных пляжей на востоке острова Самос.

Сотни людей эвакуировали из отелей и пляжей Греции из-за лесных пожаров, бушующих по всей стране.

Около 700 пожарных бросили на борьбу со стихией в эти выходные, когда пожары распространялись благодаря сильному ветру и жарким сухим условиям, заявили чиновники.

Один из самых страшных пожаров на острове Самос заставил власть переместить людей из нескольких отелей.

В воскресенье глава гражданской защиты Греции предупредил о "высоком риске" пожаров, которые могут вспыхнуть в нескольких районах, в частности в южном регионе Пелопоннес и на Крите.

Пожар на Самосе за выходные привела к эвакуации около 1000 туристов и местных из популярных пляжей на востоке острова.

Суда береговой охраны забирали людей из пляжей Гликориза и Протеи, которых затем доставили на крытый спортивный стадион в соседнем городе Пифагорео.

Пожары в России охватили более 50 тыс га лесов

Отдельно двух человек арестовали в Пелопоннесе за умышленное разжигание пожара. Один, как считается, ответственный за лесной пожар в регионе, а другой якобы начал три различных пожара.

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Греция, Лесные пожары, ЧП, Стихийное бедствие, Самос.
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